ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

حكم شراء شقة عن طريق البنك

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 02:34 ص
شراء شقة عن طريق
شراء شقة عن طريق البنك
محمود ضاحي
ورد سؤال للدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء ، من سائل يقول "ما حكم شراء شقة عن طريق البنك؟ بحيث يقوم المشتري بدفع مقدم الشقة، ثم يسدد عنه البنك باقي الثمن ويقسطه عليه بزيادة يُتفق عليها.

أجاب "جمعة" في فتوى له، أن شراء شقة بالتقسيط عن طريق البنك بالصورة المذكورة جائزٌ شرعًا؛ للقاعدة الفقهية "إذا توسطت السلعة فلا ربا".
ورد سؤال للدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، من سائل يقول "هل إطالة الأظافر من أجل الجمال محرمة؟.

أجاب المفتي السابق، خلال فيديو عبر صفحته الرسمية، أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى أن الشيطان يقف على ما طال منها ولا يكون هناك بركة، موضحا أن تطويل الأظافر لا بركة فيه.

من ناحية أخرى، قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن قص الأظافر من الفطرة التي نشأ عليها الإنسان، ومن المستحبات في الشريعة الإسلامية، ومن ترك الأظافر ولم يقصرها فقد ترك مستحبًا، ولا يأثم من الناحية الشرعية.

ترشيحاتنا

سر ظهور منة عرفة مع طفلة تشبهها في برنامج دعاء صلاح .. تفاصيل مثيرة

قرارات هامة من الأعلى الإعلام بشأن عمرو أديب ورضوى الشربيني ومفيدة شيحة

محمد صلاح يزين قائمة ليفربول المشاركة في دوري أبطال أوروبا.. تفاصيل

"يخلق من الميت حي".. طفلة تخرج من رحم سيدة فارقت الحياة منذ 4 أشهر

شاهد.. كهربا يبكي على الهواء ويطلب العفو من شخصين.. اعرف السبب

اسعار سيارة نيسان صنى 2020 بعد الزيادة.. مفاجأة غير متوقعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل النودلز بالفراخ .. وصفات شهية متنوعة

الصيف انتهى بـ 65 إطلالة للنجمات على البحر.. من كانت الأجمل؟

مين أحلى .. أحلام و نوال الكويتية في اطلالة متشابهة بنفس الفستان