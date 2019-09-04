ورد سؤال للدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء ، من سائل يقول "ما حكم شراء شقة عن طريق البنك؟ بحيث يقوم المشتري بدفع مقدم الشقة، ثم يسدد عنه البنك باقي الثمن ويقسطه عليه بزيادة يُتفق عليها.





أجاب "جمعة" في فتوى له، أن شراء شقة بالتقسيط عن طريق البنك بالصورة المذكورة جائزٌ شرعًا؛ للقاعدة الفقهية "إذا توسطت السلعة فلا ربا".

ورد سؤال للدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، من سائل يقول "هل إطالة الأظافر من أجل الجمال محرمة؟.





أجاب المفتي السابق، خلال فيديو عبر صفحته الرسمية، أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى أن الشيطان يقف على ما طال منها ولا يكون هناك بركة، موضحا أن تطويل الأظافر لا بركة فيه.



