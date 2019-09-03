مناورات عسكرية للناتو بمشاركة 3 آلاف عسكري و40 سفينة في بحر البلطيق

أعلن حلف شمال الأطلسي "الناتو" عن انطلاق مناورات "الشواطئ الشمالية"، بمشاركة 3 آلاف عسكري ونحو 40 سفينة من 18 دولة من الحلف في بحر البلطيق.



وقال المكتب الصحفي للحلف، حسبما ذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم /الثلاثاء/، "سنجري مناورات الشواطئ الشمالية في منطقة المضائق الدنماركية التي تربط بحر البلطيق ببحر الشمال.



وأكد مكتب الناتو، أن المناورات سيشارك فيها حوالي ثلاثة آلاف عسكري و40 سفينة من 18 دولة عضوا في حلف الناتو وستستمر حتى 19 سبتمبر الجاري".