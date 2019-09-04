طلاب هندسة بنها يبتكرون غواصة بحرية.. تستخدم في إصلاح كابلات الاتصالات والبحث عن البترول في المياه العميقة.. وتحتوي على 3 كاميرات لرؤية ليلية و2 لمبة إنارة وصندوق للحفظ .. فيديو وصور

طلاب هندسة بنها يبتكرون غواصة بحرية

تستخدم فى إصلاح كابلات الاتصالات والبحث عن البترول في المياه العميقة

تحتوي على 3 كاميرات لرؤية ليلية و2 لمبة إنارة وصندوق للحفظ

41 مشروعاً بمسابقة للمشروعات الطلابية لطلاب جامعة بنها





تزخر الجامعات المصرية با لنماذج الشبابية الناجحة والتى تؤكد للجميع ان تعليمنا بخير وان شبابنا قادر على تحمل المسئولية من خلال القدرة على الابتكار والاختراع ، ومن هذا المنطلق بدأت بعض الجامعات فى الاهتمام بالمشروعات الطلابية وربطها باحتياجات المجتمع وخطة الدولة ورؤية مصر 2030.





وقدمت جامعة بنها نماذج طلابية مشرفة خلال تنظيم فعاليات أول مسابقة للمشروعات الطلابية لطلاب الجامعة وذلك فى إطار رسالتها لتخريج أجيال جديدة قادرة على خدمة وطنها ومجتمعها والعمل على دعم الأنشطة والاستفادة من طاقات وقدرات وأفكار وابتكارات الطلاب والشباب بكليات الجامعة.





وشهدت المسابقة مشاركة 41 مشروعا تقدم بها طلاب كليات الزراعة والهندسة ببنها والطب البيطرى والهندسة بشبرا والتربية النوعية والعلوم والحاسبات الذكاء الاصطناعى والآداب والفنون التطبيقية، ومشروعات فى القطاع الهندسى وعلوم الحياة والعلوم الإنسانية والعلوم الفنية.





وقد نجح طلاب كلية هندسة بنها - جامعة بنها فى اختراع جهاز غواصة بحرية يتم استخدامها عن بعد .. الاختراع الجديد قدمه طلاب قسم الميكانيكا وهم مارك كمال ومينا سمير ومحمد رضا ومايكل ميخائيل .





وقال محمد رضا نجحت انا وزملائى فى ابتكار غواصة بحرية تقوم بالعديد من المهام تحت البحر والتي يصعب علي الإنسان القيام بها حيث تقوم بتصوير الحياة البحرية والتنقيب عن الآثار البحرية والسفن الغارقة .





وأضاف رضا ان الغواصة يمكن ان تستخدم ايضا في إصلاح كابلات الاتصالات والبحث عن البترول في المياه العميقة مشيرا الى إنه يتم التحكم في الغواصة وهي تحت الماء من خلال طاقم على متن السفينة فهي تتكون من 8 مواتير وذراع أمامي وموتور يتحرك لأسفل لتثبيت القواعد و3 كاميرات لرؤية ليلية و2 لمبة إنارة واسطوانة غاز وصندوق للحفظ.





وأكد أنه هو وزملاؤه حريصون على تطوير الغواصة بشكل أفضل، موضحا انه تم شراء جميع المكونات تم شرائها من داخل مصر تشجعيا منهم للصناعة المحلية عدا المواتير تم شرائها من الخارج مشيرا الى انه شاركوا فى مسابقة المشروعات الطلابية التى نظمتها الجامعة.





يذكر أن جامعة بنها كانت قد نظمت أول مسابقة للمشروعات الطلابية لطلاب الجامعة وذلك فى إطار رسالتها لتخريج أجيال جديدة قادرة على خدمة وطنها ومجتمعها والعمل على دعم الأنشطة والاستفادة من طاقات وقدرات وأفكار وابتكارات الطلاب والشباب بكليات الجامعة.





المسابقة التى تعد تجربة فريدة من نوعها ويتم تطبيقها لأول مرة على مستوى جامعة بنها، افتتحها الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية، والدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، والدكتور حسين المغربى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب .





وشهدت المسابقة مشاركة 41 مشروعا تقدم بها طلاب كليات الزراعة والهندسة ببنها والطب البيطرى والهندسة بشبرا والتربية النوعية والعلوم والحاسبات الذكاء الاصطناعى والآداب والفنون التطبيقية، ومشروعات فى القطاع الهندسى وعلوم الحياة والعلوم الإنسانية والعلوم الفنية، وذلك بحضور عدد من عمداء الكليات، والوكلاء ومشرفي المشروعات الطلابية وممثلي طلاب الكليات المشاركة في المسابقة.





وأكد الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها اهتمام الجامعة بمشروعات التخرج وربطها مع مشروعات الدولة واحتياجات المجتمع المحلي، مشيرا الى أن الجامعة نظمت لأول مرة مسابقة للمشروعات وتم تنظيم معرض لعرض جميع المشروعات الطلابية المشاركة.





وأضاف السعيد أن المسابقة تهدف لتحفيز الطلاب على الارتقاء بمستوى مشروعاتهم الطلابية والوصول بها إلى مستويات الابتكار وتطبيقها وتوظيفها في مجال ريادة الأعمال، ونشر أفكار المشروعات المتميزة بين المجتمع الأكاديمي في الجامعة ورجال الصناعة والأعمال خاصة فى محافظة القليوبية.





وأوضح السعيد أن الجامعة حريصة على التواصل الفعال ومشاركة الطلاب فى المسابقات العلمية وتعمل على دعمهم وتشجيعهم مما ينعكس بصورة إيجابية على التطبيق العملي أفكارهم ومشروعاتهم الطلابية.





وقال الدكتور حسين المغربى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إن المسابقة تأتي في إطار تطوير العملية التعليمية في جامعة بنها وشارك فيها 41 مشروعا بإجمالي أكثر من 200 طالب يمثلون مختلف الكليات.





وأوضح نائب رئيس الجامعة أنه تم تحكيم المشروعات الطلابية من خلال مجموعة من الأساتذة والخبراء المحايدين في مختلف التخصصات، وأسفرت المسابقة عن فوز 6 مشاريع بكليات الهندسة ببنها والهندسة بشبرا والفنون التطبيقية والزراعة والعلوم.



