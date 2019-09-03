أنجلينا جولي تقضي عيد العمال مع أبنائها في هوليوود ..صور

اصطحبت النجمة العالمية انجلينا جولي ابنائها الثلاث باكس، زهرة وشيلوه من أجل قضاء يوما سويا احتفالا بعيد العمال الامريكي في غرب مدينة هوليوود الأمريكية.



وظهرت انجلينا جولي مرتدية فستان ابيض طويل في إطلالة صيفية مشرقة لتعكس مدى استقرار خالتها النفسية بعد انهاء خلافاتها بشكل نهائي مع زوجها السابق النجم العالمي براد بيت.



وكانت أنجلينا جولي ودعت طفلها بالتبني مادوكس منذ اسابيع بعدما استقر في كوريا الجنوبية من أجل دراسة الهندسة الحيوية.



وعلى صعيد اخر، تنتظر أنجلينا جولي عرض فيلمها الجديد Maleficient 2 شهر أكتوبر المقبل.