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تجريد الأمير هاري وميجان ماركل من لقبي دوق ودوقة ساسكس.. تفاصيل مثيرة

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 05:33 م
صدى البلد
كريم جمال
كشفت صحيفة ديلى ميل البريطانية عن تجريد الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل من لقبي دوق ودوقة ساسكس، بعد التقدم بطلب رسمي من قبل مواطنين إلى مجلس مدينة برايتون في المقاطعة التى تحمل نفس الاسم.

ووقع عدد كبير من سكان المقاطعة وقعوا على عريضة مطالبين بسحب اللقب من الثنائي الملكي، لإعتبارهم أن إطلاق لقب باسم مقاطعهم دون رغبتهم أمر غير أخلاقي.

وظهرت العريضة للنور فى يوليو الماضي، ووقع عليها 1700 شخص، الأمر الذي أجبر مجلس المدينة على تحديد جلسة لمناقشة هذا الطلب بجدية.

وتهدف العريضة لوقف استخدام الألقاب الملكية في الوثائق الرسمية، من أجل عدم منح حاملى الألقاب امتيازات عن المواطنين العاديين.

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