ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بوريس وحيدا.. المحكمة العليا البريطانية تنظر في طعون تعليق البرلمان

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 05:29 م
رئيس الوزراء البريطاني
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون
شريف سيد
تعتزم المحكمة العليا في بريطانيا، دراسة تُقدم إليها على قرار تعليق البرلمان المزمع لرئيس الوزراء بوريس جونسون في 17 سبتمبر الجاري.

وقالت المتحدثة باسم المحكمة وفق ما نقلته وكالة بلومبرج الأمريكية: "ستراجع المحكمة العليا القضايا الإنجليزية والإسكتلندية والإيرلندية الشمالية في ذلك التاريخ إذا تم الاستئناف عليها".

وأضافت: "أنه لم يتم اتخاذ قرارات بشأن عدد القضاة الذين سيتابعون هذه القضايا، وما إذا كانت ستعقد جلسات استماع رسمية أم لا".

يأتي ذلك مع اعتزام رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لتعليق عمل البرلمان، من أجل تعطيل التصويت على عدم خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي دون إتفاق.

ترشيحاتنا

حقيقة نسب ملكة إنجلترا إليزابيث للرسول عليه الصلاة والسلام.. فيديو

رفض تدريب الأهلي .. مانو مديرا فنيا لـ بالميراس البرازيلي

الإيجار القديم.. هل تعمد البرلمان تأجيل القانون؟

بعد ظهورها بفستان بطيخي.. الجمهور لـ رانيا يوسف: اللوك يجنن

عيل مجرم .. اختلف مع زملائه في العمل فقتل 7 منهم

شاهد.. حفيدة شريف منير فى أول يوم دراسي لها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان قصير وطربوش أحمر.. شبيهة ياسمين صبرى بإطلالة جذابة فى الصحراء

أسرع سيارة فى العالم.. بوغاتي شيرون تقتنص اللقب من جديد.. صور

بـ فستان قصير مشجر وكعب عال.. رانيا يوسف تخطف الأنظار بـ إطلالة أنثوية أنيقة