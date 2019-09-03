إيرادات ولاد رزق 2 تقترب من 90 مليون جنيه

يواصل فيلم "ولاد رزق 2" للفنان أحمد عز، حصد أعلى الإيرادات، إذ بلغ إجمالي الإيرادات حتى الآن 88 مليونا و244 ألف جنيه.



"ولاد رزق 2" بطولة أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين، إضافة إلى خالد الصاوى وباسم سمرة وغادة عادل وإياد نصار ويسرا وماجد المصرى وأصالة وآسر ياسين وريم مصطفى ومحمد لطفى وسيد رجب ومن تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان.



الجزء الأول من الفيلم عرض عام 2015، وتدور قصة الجزء الثاني بعد مرور 3 سنوات من انتهاء الجزء الأول، يحاول الأخوة الأربعة بشتى الطرق الحفاظ على العهد الذي قطعوه على أنفسهم بالابتعاد عن حياة السرقة والجريمة، لكن حدثا واحدا يطرأ على حياتهم يغير كل ذلك، ويدخلهم في عوالم جديدة عليهم، ويضعهم في مواجهات شديدة الخطورة مع عدد من المجرمين المحترفين.