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شاهد.. تصرف مشين لرجل دين إيراني داخل سوبر ماركت

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 05:41 م
صدى البلد
عرفة البنداري
نشرت قناة العربية على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو مشينا، لرجل دين قالت إنه إيراني.

ويظهر في الفيديو رجل الدين وهو داخل أحد محال السوبر ماركت يتناول بعض المعلبات ويتظاهر بأنه يفحصها، بينما يقوم بوضع بعض منها في جيبه، مختبئا في عباءته.

واعتبر مغردون علقوا على الفيديو أن هذا الفيديو لا يسيء لرجال الدين وإنما يسيء للشخص نفسه، فيما قال آخرون إن هذا الأمر سمة أساسية لرجال الدين في إيران الذين سرقوا الدولة ومقدرات البلاد.

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