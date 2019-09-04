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برلمان

دفاع البرلمان: التنسيق المصري الكويتي لمواجهة الإرهاب جاد ومثمر

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 04:57 ص
اللواء يحيي كدواني
اللواء يحيي كدواني عضو لجنة الدفاع
فريده محمد
أكد اللواء يحيي كدواني عضو لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس النواب، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدولة الكويت حملت العديد من الرسائل وأكدت على عمق العلاقة الوثيقة بين مصر والكويت بشكل خاص وبين مصر ودول الخليج بوجه عام. 

وأضاف "كدواني" في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن نجاح الزيارة هو نجاح جديد للرئيس ولمصر في توحيد الرؤي تجاه القضايا المطروحة في المنطقة العربية، مشيرًا الي أن المنطقة العربية تتعرض لهجمة شرسة وتامر من جانب بعض قوى الشر بخلاف التدخلات الخارجية في المنطقة ممن يسعون للإضرار بمصالحها مستطردا التعاون التكاتف بين الاشقاء يفسد هذه المخططات التى تنهار أمام التحركات الرامية لمواجهته.

وأشار عضو مجلس النواب الي أن هناك علاقات تاريخية تربط مصر ودولة الكويت، حيث أنها دعمت مصر في كل المواقف عبر التعاون في مختلف المجالات القضائية والاقتصادية بخلاف التعاون في مجال الاستثمار وغيرها، أضافة الي الحفاوة الكبيرة التي تم أستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي بها من في ظل زيارة ناجحة وناجزة.

وأكد النائب أن اللقاء الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي والنائب العام الكويتى لبحث التعاون القضائى الكويتى - المصرى في مجال تبادل المعلومات ولقاء الرئيس أيضا بوزير الداخلية الكويتى، يعكس تعزيز التعاون الأمنى في مجال مكافحة الإرهاب.

وقال اللواء كدواني، أن محور مواجهة الارهاب يعكس تعاون وثيق بين الكويت ومصر، مشيرا الي ان الخلية الارهابية التي سلمتها الكويت لمصر تاتي في اطار التعاون الجاد المثمر للحد من إنتتشار التنظيمات المتطرفة في المنطقة العربية.

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