انقلاب سيارة نقل محملة بالكرتون على طريق بنها - شبرا الحر

شهد طريق بنها – شبرا الحر حادث انقلاب سيارة نقل بمقطورة على الطريق مما تسبب فى تعطل الحركة المرورية دون إصابات أو خسائر فى الأرواح.



تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد أحمد صبيح وكيل إدارة مرور القليوبية بوقوع حادث انقلاب سيارة "مقطورة" محملة بالكرتون على الطريق الحر شبرا - بنها اتجاه مدينة بنها دون أى إصابات أو خسائر فى الأرواح.



انتقل على الفور النقيب هاشم محى ضابط المرور المعين بالطريق الحر لموقع الحادث ورفع أثار انقلاب السيارة من الطريق لتسهيل الحركة المرورية وتولت النيابة التحقيق.

