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مفتي الجمهورية يدين الهجوم الإرهابي قرب مجمع سكنى فى العاصمة الأفغانية

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 06:18 م
الهجوم الإرهابي قرب
الهجوم الإرهابي قرب مجمع سكنى فى العاصمة الأفغانية
محمد شحتة
أدان الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، الهجوم الإرهابى الذى نفذته حركة طالبان الأفغانية ، قرب مجمع سكنى تستخدمه منظمات دولية فى العاصمة الأفغانية كابول، ما أدى إلى مقتل 16 شخصا على الأقل وإصابة 120 آخرين.

وأكد المفتي فى بيانه اليوم الثلاثاء رفض الشريعة الإسلامية القاطع لكافة ألوان الاعتداء على الآمنين والأبرياء، مؤكدًا تحريم الدين الإسلامي الحنيف لكل أشكال الاعتداء على النفس البشرية بالذبح أو القتل أو الخطف أو الترويع أو السرقة أو أي شكل من أشكال إيذائها باعتباره من أبشع أنواع الجرائم التي تستوجب أشد العقوبات في الدنيا والآخرة.

وشدد مفتي الجمهورية على أن استهداف الجماعات والتنظيمات الإرهابية للآمنين والأبرياء في العالم يعكس الفكر الظلامي العبثي لهذه الجماعات الضالة التي لا تعرف شيئًا عن المبادئ والأسس التي تقوم عليها الأديان.

ودعا مفتي الجمهورية المجتمع الدولي وكافة دول العالم والأطراف والجهات الدولية الفاعلة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي للإرهاب ووقف موجات التطرف والتشدد ومواجهة محاولات نشر الفتن ، مؤكدًا على ضرورة توحيد الجهود لمواجهة الإرهاب واستئصال جذوره والقضاء عليه.

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