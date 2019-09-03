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برلمان

برلمانى: الدولة عليها الاستعداد جيدا للموسم السياحى الشتوى

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 06:31 م
الموسم السياحى الشتوى
الموسم السياحى الشتوى
أسامة علي
قال النائب حسين خاطر عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، إن السياحة بمصر من أهم مصادر الدخل للدولة وتنشيطها واستغلال المواسم ضرورة لا بد أن تنفذ باحترافية تليق بما تمتلكه مصر من مقومات سياحية كبيرة.

وأوضح حسين خاطر خلال تصريحات لـ:"صدى البلد" أن الموسم الشتوى أهم موسم سياحى بالنسبة للسياحة الداخلية والسياحة القادمة من الخارج، حيث تتوافد على مصر العديد من أهم الأسواق الخارجية للتمتع بمميزات الدولة السياحية.

وأكد عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، ضرورة أن تستعد الحكومة وكافة الجهات المعنية لهذا للموسم السياحى جدا عبر تنفيذ العديد من الآليات الترويجية والبرامج لتنفيذها خلال الموسم بكل الأماكن السياحية بمصر.

وتوجه أحمد إدريس، وكيل لجنة السياحة والطيران بالبرلمان، وعضو الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء، ووزيرة السياحة، حول خطة الحكومة لإنجاح الموسم السياحي الشتوي المقرر بدئه خلال أسابيع قليلة.

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طلب إحاطة حول خطة الحكومة لإنجاح الموسم السياحي الشتوي

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