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برلمان

بيان عاجل من برلماني بالإسكندرية بشأن دمج الأندية الرياضة

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 07:56 ص
دمج الاندية الرياضية
دمج الاندية الرياضية
حسن رضوان
أعلن النائب سمير البطيخي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب عن دائرة الاسكندرية، تقدمة ببيان عاجل للدكتور على عبد العال لتوجيهه لوزارة الشباب والرياضة، بشأن دمج الأندية الرياضية بالإسكندرية وبورسعيد.

وأضاف "البطيخي " في تصريحات لـ"صدي البلد"، أنه قام منذ عام 2015 بالتواصل مع وزير الشباب والرياضة بشأن قرار دمج الأندية الشعبية الخاصة بمحافظة الإسكندرية وبورسعيد، لمعرفة السبب الأساسي في ذلك الأمر الا أنه لم يجد ردا مقنعا على حد قوله.

وأشار عضو لجنة الصناعة بالبرلمان إلى أن هناك أكثر من 6 اندية تم دمجهم مما خلق نوعا من انواع التكدس داخل الملعب نتج عنه تباطئ شديد في تنظيم الالعاب الرياضة وعدم توافق في الفرص بين الالعبين لوجود عدد كبير منهم بسبب هذا الدمج.

واوضح النائب، أنه بعد المناقشة التي تمت بينه وبين وزير الشباب والرياضة ووعده بحل هذه المشكلة لضمان سير العملية الرياضة على أكمل وجه إلا أن المشكلة مازالت قائمة حتى الآن ولم يتم حلها، مؤكدًا أنه قام بالتواصل مرة أخرى مع مديرية الشباب والرياضة التابعة للوزارة لحل هذه المشكلة ولكن لم يجد حلولا جذرية لها.

واكد النائب أنه في حالة عدم تقديم حلول عملية لهذه المشكلة سيقوم بتقديم هذا البيان في دورالانعقاد القادم لمعرفة سبب تراخي الوزارة في هذا الشأن ومحاسبتها.

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