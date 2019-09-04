برلماني ينتقد قرار وقف إنشاء شركات السياحة بكافة فئاتها

انتقد النائب حسين خاطر عضو لجنة السياحة بمجلس النواب قرار وزارة السياحة بشأن إصدارها القرار رقم 442 لسنة 2019 بوقف إنشاء الشركات السياحية بكافة فئاتها، مؤكدا ان مثل هذه القرارات يجب ان تعرض على اللجنة بالبرلمان لمناقشتها.





وأوضح حسين خاطر خلال تصريحات لـ:"صد البلد"، ان العديد من شركات السياحة حاليا لا تليق بالعمل فى القطاع السياحى ويجب وقفها، مطالبا بمنح الفرصة للشركات الجادة للعمل فى القطاع السياحى للمساهمة فى تنشيط السياحة بمصر.



