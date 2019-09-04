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برلمان

برلماني ينتقد قرار وقف إنشاء شركات السياحة بكافة فئاتها

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 05:43 ص
النائب حسين خاطر
النائب حسين خاطر ،عضو لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان
أسامة علي
انتقد النائب حسين خاطر عضو لجنة السياحة بمجلس النواب قرار وزارة السياحة بشأن إصدارها القرار رقم 442 لسنة 2019 بوقف إنشاء الشركات السياحية بكافة فئاتها، مؤكدا ان مثل هذه القرارات يجب ان تعرض على اللجنة بالبرلمان لمناقشتها.

وأوضح حسين خاطر خلال تصريحات لـ:"صد البلد"، ان العديد من شركات السياحة حاليا لا تليق بالعمل فى القطاع السياحى ويجب وقفها، مطالبا بمنح الفرصة للشركات الجادة للعمل فى القطاع السياحى للمساهمة فى تنشيط السياحة بمصر.

وتقدمت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى وزيرة السياحة بشأن إصدارها القرار رقم 442 لسنة 2019 بوقف إنشاء الشركات السياحية بكافة فئاتها، وتساءلت: لماذا هذا القرار فى هذا التوقيت تحديدا؟، وما الهدف منه؟، وما هو العائد الوطني والسياحي العائد من تطبيق هذا القرار؟.

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