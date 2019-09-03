ترقية 22 عضوا بهيئة التدريس وتعيين 18 مدرسا بجامعة طنطا

وافق مجلس جامعة طنطا في جلسته الاخيرة برئاسة الدكتور مجدي عبد الرؤوف سبع رئيس الجامعة على منح اللقب العلمى لوظيفة أستاذ لكل من وائل وحيد مياح ومحمد عبد الحميد علم الدين وعمرو عبد العزيز غنام وأمنية عبد الفتاح جاد وناهد محمد طاحون بكلية الطب ، ودعاء محمد أبو هند وخالد عبد الغفار الفلاح ونجوى محمد رمضان بكلية التربية الرياضية ، ومنح اللقب العلمى لوظيفة أستاذ مساعد لكل من أنور سعيد البدرى بكلية العلوم ، وأمل عبد المنعم سليم وأحمد محمد ابو رمضان وريهام محمد القللى وراجية سمير شرشر وعبير سعد أبو سعيد بكلية الطب ، ومريم حلمى عبد السيد بكلية التربية النوعية ، ومعتز سعد الدين السروجى بكلية الآداب ، وإيمان جمال عوض ومحمد زكريا بلضم وزين العابدين معروف الخولى وأحمد حسن عزت ومحمد حامد عبد الرحمن بكلية التربية الرياضية ، وخالد خضرى شنيشن بكلية الهندسة.



كما وافق المجلس على التعيين في وظيفة مدرس لكل من آلاء محمد أبو حجر وطارق عبد الحى مصطفى وعلياء محمد المليجى وعبد الرحمن أحمد عبد القادر وعبد الحكيم عزت مرعى وإسراء السيد الهوارى وأحمد مصطفى كشك بكلية الطب ، ونانسى محمد رمضان وناهد سعيد شكر بكلية طب الأسنان ، وعمرو محمد الخولى وعمرو صلاح زلهف بكلية الهندسة ، وعبد العزيز السيد كشك ومحمد رضا بدر وأمانى موسى ميرة بكلية الزراعة ، وزينب السيد حافظ وأمل أبو العزم يونس وسهام على محمود ورحاب عبد المنعم أبو شاهين بكلية التمريض.



إضافة إلى الموافقة على منح 32 درجة دكتوراه و 68 درجة ماجستير، و 2070 دبلوم الدراسات العليا في التخصصات المختلفة.

