طفل يقتل 5 أفراد من عائلته ويتصل بالشرطة

كشفت الشرطة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن جريمة مروعة حيث قتل طفل يبلغ من العمر 14 عاما، 5 أفراد من عائلته داخل منزلهم القائم في ولاية ألاباما الأمريكية، ثم اتصل بالشرطة.



ووفقا لشبكة "ايه بي سي نيوز" الأمريكية، فإنه تم العثور على ثلاثة أفراد من العائلة مقتولين في المنزل، في حين تم نقل اثنين آخرين جوا إلى مستشفى محلي في حالة حرجة، حيث توفيا في وقت لاحق.



وقالت الشرطة إنه تم إلقاء القبض على الطفل منفذ الجريمة، واعترف بارتكاب الواقعة ضد عائلته.



وساعد الطفل، أعضاء فريق التحقيق في العثور على السلاح المنفذ بالهجوم، الذي ألقاه بالقرب من المنزل.