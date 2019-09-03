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فن

أحمد سعد يطرح أنا خايف الأيام المقبلة

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 06:17 م
أحمد سعد وفريق عمل
أحمد سعد وفريق عمل أغنية انا خايف
أحمد إبراهيم
يطرح الفنان أحمد سعد أحدث أغانيه بعنوان "أنا خايف" خلال الأيام القليلة المقبلة، عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب.

الأغنية من كلمات حسام طنطاوي، وألحان معتز أمين، وتوزيع محمد فهد.

يذكر أن آخر ظهور لأحمد سعد كان من خلال عدد من الحفلات التى أحياها فى عدد من المناطق الساحلية.

كانت أحدث الأغاني التي طرحها أحمد سعد "ملكش مكان"، التي حققت 20 مليون مشاهدة عبر موقع "يوتيوب".

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