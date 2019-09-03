وكيل زراعة الغربية يستقبل وفدا متعدد الجنسيات لتبادل الخبرات فى الإنتاج الحيواني

استقبلت مديرية الزراعة بمحافظة الغربية اليوم برئاسة المهندس على عبد الجواد وكيل وزارة الزراعة وفدا متعدد الجنسيات بديوان المديرية لتبادل الخبرات في مجال الانتاج الحيواني والداجني والزراعة.



كما استقبلهم وكيل وزارة الزراعة بمديرية الزراعة بالغربية وتم شرح كل مايخص المديرية من هيكل تنظيمي وإدارات ومسطح منزرع بالمحافظة والمحاصيل المزروعة ونشاط الانتاج الحيواني بالمحافظة.



أشار المهندس محمد سلام مدير عام الارشاد الزراعي بالغربية الى اهمية دور الارشاد الزراعي في التنمية الريفية ودورها في تنمية الريف المصري والنهوض به وكيفية نقل الخبرات من جهات البحث العلمي الي الفلاح للنهوض بالمحاصيل الزراعية.



اكد المهندس علي عبدالجواد وكيل وزارة الزراعة بالغربية ان الوفد مكون من 21زائر من قارتي افريقيا وآسيا علاوة على مرافقة الاستاذ محمد سعيد كمشرف للوفد ويرافقه2مترجمين للوفد من المركز الدولي الزراعي.



ورافق الوفد من مديرية الزراعه المهندس عبدالسلام هنداوي رئيس قسم الارشاد الحيواني والمهندسه دعاءعيد المنسق الاعلامي للمديرية لشرح كافة الانشطه التي تخص الانتاج الحيواني والداجني خلال الزيارة.

