الجيش الإسرائيلي يكشف تفاصيل مشروع صاروخي بين إيران وحزب الله في لبنان

كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي تفاصيل مشروع مشترك بين حزب الله اللبناني وإيران داخل لبنان.



وقال جيش الاحتلال بحسب "سكاي نيوز" إن" حزب الله أقام موقعا مخصّصا لإنتاج وتحويل الصواريخ الدقيقة في البقاع اللبناني قرب بلدة النبي شيت".



وأضاف أن "المنشأة أقيمت في السنوات الأخيرة كموقع لإنتاج الوسائل القتالية بقيادة إيران وحزب الله".



وأوضح أنه يتم إنشاء خط إنتاج للأسلحة الدقيقة ونقل المعدات الخاصة والحساسة إلى الموقع.



وتابع أن إنتاج الصواريخ يتم تحت إشراف إيران التي تزودهم بآلات خاصة وتقدم الإرشادات بشكل دائم.





