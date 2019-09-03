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رياضة

18 مصريا ينافسون على جوائز بطولة چيه بي مورجان المفتوحة للإسكواش

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 10:52 م
صدى البلد
أ ش أ
يشارك 9 لاعبين مصريين و9 لاعبات مصريات في بطولة "چيه بي مورجان" المفتوحة للإسكواش التي ستنطلق غدا الأربعاء في إنجلترا وتبلغ جوائزها 112 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

واللاعبون هم: علي فرج "المصنف الأول"، ومحمد الشوربجي، "المصنف الثاني"، ومروان الشوربجي، وكريم علي حقي، ومحمد الشربيني، وعمر مسعد، ويوسف سليمان، ومازن هشام، ومصطفى عسل.

وعلى صعيد منافسات السيدات، تشارك في البطولة اللاعبات رنيم الوليلي، ونوران جوهر، ونور الطيب، وسلمى هاني، وندى عباس، وهانيا الحمامي، وزينة ميكوي، ونادين شاهين، ويثرب عادل.

يذكر أنَّ محمد أبو الغار، حامل لقب منافسات الرجال بالعام الماضي، قد اعتذر عن عدم المشاركة في هذه النسخة بداعي الإصابة، بينما تحمل رنيم الوليلي لقب السيدات في البطولة التي تعد أولى البطولات الكبرى لموسم المحترفين الجديد.


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