تفاصيل إنشاء مدرسة لـ صناعة المجوهرات بدون مصروفات وبمرتب شهري.. فيديو



قال محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، إنه لا يوجد مدرسة صناعية تدرس صناعة المجوهرات والحلي، مشيرا إلى أنه سيتم البدء في وضع مناهج لمدرسة لصناعة المجوهرات والحلي.



وأضاف مجاهد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية «صدى البلد» أن مصر أولى بالعمالة التي يتم استيرادها من الخارج للعمل في صناعة المجهورات والحلي.



وأوضح نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، أن الطلاب سيلتحقون بالمدرسة بعد المرحلة الإعدادية، وتكون الدراسة يومين فقط بالمدرسة وباقي الأيام بالمصانع.



وأكد أن المدرسة في دفعتها الأولى ستقبل 100 طالب وطالبة فقط، مشيرا إلى أنه يتم العمل للبدء في الدراسة في مجال صناعة المجوهرات والحلي من هذا العام.

