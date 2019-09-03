رسالة مسممة هددت حياة القيادات البريطانية

أثار ديفيد بارنهام ، البالغ من العمر 36 عامًا ، القلق بعد نشر رسائل تهديد تحتوي على مسحوق أبيض لرئيسة الوزراء البريطانية السابقة تيريزا ماي واثنين من الأساقفة ووزارة الداخلية.



حكم على بارنهام اليوم بالسجن لمدة 12 عامًا وستة أشهر بعد أن قام بإرسال رسائل عديدة لمسئولين كبار في بريطانيا ، و أنه متهم في أكثر من حادث اعتداء على المساجد و المسلمين .



سبق أن أقر بأنه مذنب في أولد بيلي بتهمة ارتكاب 15 جريمة تتعلق بمئات الرسائل المرسومة بين يونيو 2016 ويونيو 2018 ، و لك يكتفي بل استكمل جرائمه حتى وصل إلى مسئولين كبار في الدولة قام بتهديدهم بالقتل إذا ظلوا يناهضون العنف ضد المسلمين ، كما أنه كان يريد صرف مكافآت للمعتدين على المساجد .



جدير بالذكر أنه عرض على طبيب نفسي خلال فترة استجوابه ، و أفاد الطبيب أن المتهم غير نادم على ما قام به فإنه لا يشعر بالندم حتى بعدما علم أنه سيسجن 12 عاما ، و من ضمن كلماته " سنطهر المملكة ، سيموتون جميعا " كما وجدت الشرطة في أمتعته صلبان معكوفة و هي تشير إلى سفك الدماء .

