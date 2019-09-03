ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

رسالة مسممة هددت حياة القيادات البريطانية

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 06:41 م
صدى البلد
مريم صليب
أثار ديفيد بارنهام ، البالغ من العمر 36 عامًا ، القلق بعد نشر رسائل تهديد تحتوي على مسحوق أبيض لرئيسة الوزراء البريطانية السابقة تيريزا ماي واثنين من الأساقفة ووزارة الداخلية.

حكم على بارنهام اليوم بالسجن لمدة 12 عامًا وستة أشهر بعد أن قام بإرسال رسائل عديدة لمسئولين كبار في بريطانيا ، و أنه متهم في أكثر من حادث اعتداء على المساجد و المسلمين .

سبق أن أقر بأنه مذنب في أولد بيلي بتهمة ارتكاب 15 جريمة تتعلق بمئات الرسائل المرسومة بين يونيو 2016 ويونيو 2018 ، و لك يكتفي بل استكمل جرائمه حتى وصل إلى مسئولين كبار في الدولة قام بتهديدهم بالقتل إذا ظلوا يناهضون العنف ضد المسلمين ، كما أنه كان يريد صرف مكافآت للمعتدين على المساجد .

جدير بالذكر أنه عرض على طبيب نفسي خلال فترة استجوابه ، و أفاد الطبيب أن المتهم غير نادم على ما قام به فإنه لا يشعر بالندم حتى بعدما علم أنه سيسجن 12 عاما ، و من ضمن كلماته " سنطهر المملكة ، سيموتون جميعا " كما وجدت الشرطة في أمتعته صلبان معكوفة و هي تشير إلى سفك الدماء .

ترشيحاتنا

الآن.. نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 الدور الثاني برقم الجلوس

شاهد.. تصرف مشين لرجل دين إيراني داخل سوبر ماركت

فرز ثالث ورابع.. رضا عبد العال يعلق على تعاقد الأهلي مع رينيه فايلر

زهرة غسيل وصودا كاوية.. البيطريين: كارثة تنتظر المصريين عند شراء هذا النوع من الجبن

ننشر صورة قاتل زوجته بعد اعترافها بممارسة الجنس مع آخرين

أغرب عرض زواج في العالم.. محاولات استمرت لمدة شهر دون علم العروس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مع بدء العرض.. كل ما تريد معرفته عن مسلسل عروس بيروت .. صور

بدون مكياج وبنظارة شمس.. إيمان العاصى فى إطلالة كاجوال.. شاهد

بأقراط كبيرة .. مى الغيطى بإطلالة بسيطة فى أحدث ظهور لها