رابطة الدوري الفرنسي تعلن تأجيل مباراة ليون مع نانت 24 ساعة

أعلنت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم اليوم الثلاثاء عن تأجيل مباراة ليون مع نانت لمدة 24 ساعة.



وكان من المقرر أن يلتقي ليون مع نانت يوم الجمعة الموافق 27 سبتمبر ضمن الجولة الثامنة من الدوري الفرنسي لكرة القدم لكن تم تأجيل المباراة لتقام يوم 28 من الشهر ذاته.



ويحتل ليون المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد سبع نقاط فيما يأتي نانت في المركز السابع بنفس الرصيد من النقاط.