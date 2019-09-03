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الشركة القابضة ردا على انقطاع الكهرباء عن بلقيس المنوفية: من اختصاص الوحدة المحلية

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 08:35 م
العزب البحرية بلقيس
العزب البحرية بلقيس المنوفية
مصطفى كرم
استجابت الشركة القابضة لكهرباء مصر لشكاوى المواطنين لموقع صدي البلد بشأن انقطاع الكهرباء شهرين بالعزب البحرية التابعة لبلقيس بمحافظة المنوفية.

أفادت الشركة القابضة للكهرباء في بيانها أن أعمدة الإنارة بالقرية تتبع الوحدة المحلية بالقرية وليست من اختصاص شركة الكهرباء.

أوضحت القابضة للكهرباء وشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء أنها تولي اهتماما بالخدمات التي تقدم للمواطنين وتبذل كافة الجهود لحل مشكلات الكهرباء التي تواجه المواطنين.

كان المواطن سعيد أحمد، المقيم في بلقيس محافظة القليوبية، شكا لصدى البلد في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من فصل الكهرباء عن أعمدة الإنارة بطريق العزب البحرية بالمحافظة، وذلك بسبب تلف بعض أعمدة الإنارة والتى تنذر بكارثة أولها حدوث حوادث طرق بالإضافة إلى سرقة المارة.

يقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
الشركة القابضة ردا على انقطاع الكهرباء عن بلقيس المنوفية: من اختصاص الوحدة المحلية
الشركة القابضة ردا على انقطاع الكهرباء عن بلقيس المنوفية: من اختصاص الوحدة المحلية
الشركة القابضة ردا على انقطاع الكهرباء عن بلقيس المنوفية: من اختصاص الوحدة المحلية

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