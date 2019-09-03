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برلمان

برلماني يكشف عن موعد إصدار مشروع قانون مجلس الشيوخ

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 10:14 م
مجلس النواب
مجلس النواب
حسن رضوان
قال ممدوح عمارة عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان، إن من أبرز الملفات ومشاريع القوانين التي يتم مناقشتها و متابعتها من جانب البرلمان خلال دور الانعقاد القادم والاخير، هو مشروع قانون الانتخابات وتقسيم الدوائر ومشروع قانون المحليات الجديد ومشروع قانون مجلس الشيوخ وبعض القوانين الأخرى.

وأضاف "عمارة" في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد"، أن مشروع قانون الانتخابات المحلية وتقسيم الدوائر من ابرز القوانين التي ستكون على اولوية اجندة مجلس النواب خلال دور الانعقاد القادم والاخير وسوف يتم الانتهاء منه وإصداره خلال هذا الدور لاستقبال انتخابات مجلس النواب والشيوخ.

وأشار عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان الي أن مشروع قانون المرأة في البرلمان أيضا سيكون من القوانين التي ستحظي باهتمام مجلس النواب خلال دور الانعقاد القادم.

وكان الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعلن فض دور الانعقاد الرابع، على أن تتم العودة في الخميس الأول من شهر أكتوبر المقبل، بداية دور الانعقاد الخامس.

وأكد علي عبد العال، أن المجلس أنجز في هذا الدور من أدوار الانعقاد أهم التشريعات التي تعكس الصالح القانوني بين الفئات والمصالح، وتلبي الاستحقاقات الدستورية، إذ بلغ عدد مشروعات القوانين التي أقرها المجلس في هذا الدور نحو 156 مشروعًا قانون بإجمالي عدد مواد بلغ نحو 1701 مادة.

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