مورينيو: أوباميانج يستطيع التسجيل أكثر مع ليفربول بجوار صلاح وماني

يعتقد البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد الإنجليزي، أن الجابوني بيير إيمريك أوباميانج مهاجم أرسنال، بإمكانه تسجيل الكثير من الأهداف إذا لعب في صفوف ليفربول بجوار محمد صلاح وساديو ماني.



وقال مورينيو في تصريحات عبر قناة سكاي سبورتس، إن طريقة لعب ليفربول تتناسب بشكل أكبر مع أوباميانج، عما يتم تطبيقه في أرسنال، أعتقد أنه يحب اللعب في وسط الهجوم تمامًا، لأنه يشعر أن بإمكانه تسجيل الكثير من الأهداف وقتها".



وأكمل: "لكن ربما يستطيع تسجيل أهداف أكثر إذا لعب في الجناح الأيسر، مثل ما يحدث في ليفربول، عندما يعود فيرمينو إلى الخلف ويترك المجال لصلاح وماني".



واختتم: "عندما يعود فيرمينو فإن صلاح وماني يتقدمان للأمام ويسجلان الأهداف، بإمكاني رؤية أوباميانج يلعب في الجناح الأيسر لليفربول ويسجل الكثير من الأهداف مع المصري والسنغالي".