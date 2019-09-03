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مكرم محمد أحمد: مصر بذلت جهودا جبارة كي تصبح جوهرة على النيل.. فيديو

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 06:39 م
مكرم محمد أحمد
مكرم محمد أحمد
هاني حسين
قال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن الكويت لها استثمارات كبيرة في مصر وهناك اتفاق بين الرئيس السيسي والشيخ صباح الأحمد على زيادة حجم الاستثمارات.

وأضاف مكرم محمد أحمد في حواره في برنامج "حديث المساء" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن مصر بذلت جهودا جبارة كي تصبح جوهرة على النيل ويظهر ذلك في ترحيبها بالاستثمارات الأجنبية والمحلية والتسهيلات التي تم تقديمها للمستثمرين.

وتابع مكرم محمد أحمد: "فرصة الاستثمار في مصر من أحسن فرص الاستثمار في العالم وهي من الفرص الاستثمارية المعدودة في العالم أجمع".

وأكمل مكرم محمد أحمد: "زيارة الرئيس السيسي إلى الكويت ناجحة بكل المقاييس وعملت على تعميق العلاقات بين مصر والكويت، ومصر أصبحت فرصة حقيقية للاستثمار بما يشجع أمير الكويت على ضخ المزيد من الاستثمارات الكويتية داخل مصر".

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