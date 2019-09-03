التعليم: قبول 2578 طالبا وطالبة في مدارس المتفوقين هذا العام

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن نتائج قبول الطلاب المتقدمين للالتحاق بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا للعام الدراسي 2018 /2019 وعددهم (2578) طالبا وطالبة، استطاعوا تحقيق الحد الأدنى للقبول بالمدارس من عدد (9042) طالبا وطالبة متقدمين للالتحاق بها.



وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن سعة المدارس (1931) طالبا في ١٥ مدرسة في محافظات الجيزة، والقاهرة، والقليوبية، والغربية، والدقهلية، والإسماعيلية، والمنوفية، والإسكندرية، والأقصر، وأسيوط ، والشرقية، وقنا، والبحر الأحمر، وكفر الشيخ، وبني سويف التي انضمت للخدمة العام الدراسي الحالي، علمًا بان قوائم الانتظار تضم حاليًا (647) طالبا وطالبة.



وقالت وزارة التربية والتعليم إنه على الطلاب المتظلمين من نتائجهم التوجه إلى الإدارة العامة لخدمة المواطنين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتقديم طلب التظلم، وذلك لمدة عشرة أيام حتى يوم الاثنين الموافق 9/9/2019.



وكانت الوزارة قد أعلنت عن فتح باب التقديم للقبول بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM، يوم 18 يونيو 2019، ومدها حتى يوم 1 يوليو 2019.



جدير بالذكر أن الوزارة وضعت عدة شروط للتقدم لاختبارات القبول في مدارس المتفوقين، أن يكون عمر المتقدم في 1 أكتوبر 2019 لا يزيد عن 18 عامًا، وأن يكون حاصلًا على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي دور أول عام 2019.