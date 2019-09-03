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قبيحة وتشبه التنين.. مسئول برازيلي يهين زوجة ماكرون

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 06:46 م
ماكرون وبريجيت
ماكرون وبريجيت
حسام رضوان
وجه مسؤول برازيلي إهانة عنصرية لـ بريجيت ماكرون زوجة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وهدد بخنق الأخير في ظل حالة من التلاسن بين الجانبين بسبب حرائق الأمازون.

وبحسب "يورونيوز" قال سفير السياحة البرازيلي رينزو جرايسي "سأطرح سؤالًا، هل زوجته جميلة أم قبيحة؟ حقيقة أنه ينام مع تنين وهو أمر لا يجعله خبير حرائق، إنها قبيحة يا أخي".

وأضاف أن انتقادات ماكرون لسياسات بلاده في التعامل مع حرائق الأمازون عبارة عن هراء، قائلا:" أيها المهرّج، إن أماكن الحرائق الحقيقية في قلوب البرازيليين وقلب رئيسنا يائير بولسونارو، تعال إلى هنا، وسوف أمسك بك من عنقك كالدجاجة."

وكان بولسونارو قد قارن بين مظهر زوجته البالغة من العمر 37 عاما، وزوجة الفرنسي إيمانويل ماكرون ذات الـ66 ربيعا، ساخرا من الأخيرة قائلا: "الآن تفهمون لماذا يقوم ماكرون بملاحقة بولسونارو، إنها الغيرة، لا تذلوا الرجل هاهاها".

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