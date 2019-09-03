4000 باحث من 110 دول يشاركون في المؤتمر العام الخامس للمجلس الدولي للمتاحف "أيكوم".. صور

شهدت مدينة كيوتو اليابانية افتتاح المؤتمر العام للمجلس الدولي للمتاحف (الأيكوم) في نسخته الخامسة والعشرين، بحضور ولي العهد الإمبراطوري الأمير الياباني فوميهيتو أمير أكيشينو، وعدد من مسئولي الحكومة اليابانية ومنظمة الأيكوم العالمية.



قالت سام محمد عبد العليم، باحثة بقسم الآثار بجامعة أوغوس بالدنمارك ومشاركة في المؤتمر، إن المؤتمر يحظي بمشاركة كبيرة لأكثر من 4000 باحث ومتخصص من 110 دولة، وقد أُعلن قبل الافتتاح اغلاق التسجيل لإكتمال العدد وعدم امكانية قبول أي مشتركين آخرين ممن يرغبون بحضور المؤتمر،حيث تجاوز المتقدمين ال 4000 باحث بكثير.



وتابعت: ولي العهد الياباني أكد في كلمته على درايته بعمل المتاحف وأهميتها كمؤسسات تدعم البحث العلمي وتوجهه، فقد أصبحت جهات ثقافية واكاديمية في الوقت ذاته،وقدم الشكر لجميع الحضور وتمنى لهم قضاء وقت مثمر في اليابان.



وقد صرحت "سواي أكاسوي" رئيس منظمة الأيكوم بأن عدد اعضاء الأيكوم يبلغ بالوقت الحالي ما يزيد عن 144 ألف عضو من 120 دولة مختلفة، وقد اعربت عن شكرها لمنظمي المؤتمر باليابان على الجهد الذي بذلوه لخروج المؤتمر بتلك الصورة الرائعة،وأشارت إلى ضرورة التركيز على دور المتاحف في التعامل مع المشكلات التي تواجه العالم، مثل التغير المناخي ووجوب التنمية المستدامة.



كذلك أكد تاموتسو أوكي رئيس اللجنة الوطنية للأيكوم باليابان على أهمية المتاحف لفهم ثقافة الآخر ومواجهة الصراعات الثقافية في العالم،فيما أوضح جويشي ياماجيوا رئيس هيئة العلوم اليابانية دور الهيئة في استقطاب المؤتمرات الهامة لتنعقد باليابان، وخاصة ما يتعلق بالمتاحف التي تعتبر ديارا للثقافة على مستوى العالم.



وقد أعرب "ماساهيكو شيباياما" وزير التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا، عن سعادته البالغة بأن تستضيف اليابان مؤتمر الأيكوم لهذا العام، وقد هنأ اليابانيين على هذا الحدث وأضاف بأنه من دواعي السرور أن يتم مناقشة التعريف الجديد للمتاحف على أرض يابانية.



أما محافظ كيوتو فقد قام بشكر الجميع نيابةُ عن المجتمع المحلي في كيوتو، فقد أتوا من مختلف بلدان العالم للإجتماع في مدينته، كما قام بشكر منظمة الأيكوم على اختيارهم لليابان لتكون مقر انعقاد المؤتمر، وهو ما أكده عمدة كيوتو "دايساكو كادوكاوا" والذي ذكر أن العمل لم يتوقف نهائيا في تنظيم المؤتمر منذ اختيار كيوتو لإستضافة المؤتمر منذ أربع سنوات.



كذلك فقد كشف رئيس الوزراء الياباني في رسالة مقروءة أن المناقشات بدأت في ذلك الصدد منذ عام 2010 عندما أقيم المؤتمر في شنغهاي بالصين، وبدأت لجنة خاصة العمل على ملف الإستضافة منذ 2013 بعد النسخة التي اقيمت في ريو دي جانيرو بالبرازيل.



تضمن حفل الافتتاح بعض العروض المسرحية اليابانية التي ارتبطت بتاريخ وثقافة اليابان في عصورها المختلفة، وانتهى في المساء بإطلاق الألعاب النارية في سماء كيوتو احتفالًا بالحدث.