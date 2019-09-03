وفاة أم بسبب تشخيص خاطئ .. تفاصيل صادمة.. صور

توفيت سيدة بريطانية جراء تشخيص خاطئ أدى إلى تدهور حالتها فى وقت سريع، بعدما اعتقد المسعفون إنها مصابة بالإنفلونزا.



وبحسب صحيفة مترو البريطانية طلبت شانتيل وودهيد، البالغة من العمر 45 عامًا، كانت قد اتصلت بالطوارئ بعد التقيؤ ومعاناة فى التنفس، وفور وصول المسعفين أخبروها أن حالتها ليست بالخطيرة.



إلا أنه بعد ساعات قليلة بحلول منتصف الليل توفيت وودهيد الأم لطفلين بسبب تعفن الدم، لا مثلما شخص المسعفون حالتها.



من ناحية أخرى طالبت عائلة شانتيل برفع دعوى مقامة ضد خدمات الطوارىء، ومعاقبة المتسببين فى وفاة وودهيد، لعدم تكرار مثل هذه الكارثة.