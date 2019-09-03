برلماني يطالب باستدعاء الحكومة بشأن متغيرات الاقتصاد العالمي

علق عمرو الجوهرى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب على قرار الدكتور مصطفي مدبولي لـ تشكيل مجموعة عمل لدراسة تداعيات المتغيرات الاقتصادية العالمية، مطالبًا بضرورة وضع رؤية واضحة لتأثير حركة التجارة العالمية على مصر.



وأضاف "الجوهري" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هذا الاجتماع تأخر وكان من المفترض أن يعقد منذ فترة وخصوصًا بعد زيادة الأسعار العالمية، لافتًا إلى ضرورة وضع خطة عمل تشمل التطورات التي شهدها العالم خلال الفترة السابقة.



واكد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان أن على ضرورة تناول الموضوعات التي تمس المواطن بالدرجة الأولى مثل السلع الضرورية وتوفير فرص عمل وجلب مزيد من المستثمرين إضافة إلى مناقشة غلاء اسعار الذهب وزيادة الاحتياطي المصري منها ، مشيرًا إلى أنه سيقوم بستدعاء الحكومة لمناقشة هذه الأمور خلال دور الانعقاد القادم للتأكد من وضع هذه الخطة على أكمل وجهة من عدمه.



كان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد ترأس اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، بحضور طارق عامر، محافظ البنك المركزي، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام.



واستعرض الاجتماع، تقرير البنك المركزي بشأن نتائج الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الإفريقي التي عقدت بمدينة مالابو بغينيا الاستوائية خلال الفترة من 11-14 يونيو 2019.



وأشار التقرير إلي ان هناك قدرا كبيرا من التوافق بين الدول الأعضاء علي الحاجة لزيادة رأس مال البنك بهدف مواجهة الاحتياجات التمويلية المتزايدة في القارة الأفريقية اللازمة لتحقيق أهداف أجندة التنمية المستدامة وأجندة الإتحاد الأفريقي 2063، مع مراعاة قدرات الدول الأفريقية منخفضة الدخل علي سداد التزاماتها في الزيادة.

