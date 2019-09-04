4 ساعات في اليوم.. سكان النهضة بـ حي السلام يشكون انقطاع المياه

اشتكى المواطن هشام الوزير، من انقطاع المياه فى منطقة النهضة المحمودية 920 و800 التابعة لحى السلام ثان القاهرة، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انقطاع المياه لأكثر من 4 ساعات.





وقال فى رسالته: نعانى من انقطاع مياه الشرب لمدة يومين على التوالى، وتم تحرير العديد من الشكاوى لشركة المياه وللحى ولم يستجب أحد حتى الآن .



