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بين الناس

4 ساعات في اليوم.. سكان النهضة بـ حي السلام يشكون انقطاع المياه

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 07:49 ص
صدى البلد
وسام مختار
اشتكى المواطن هشام الوزير، من انقطاع المياه فى منطقة النهضة المحمودية 920 و800 التابعة لحى السلام ثان القاهرة، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انقطاع المياه لأكثر من 4 ساعات.

وقال فى رسالته: نعانى من انقطاع مياه الشرب لمدة يومين على التوالى، وتم تحرير العديد من الشكاوى لشركة المياه وللحى ولم يستجب أحد حتى الآن .

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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