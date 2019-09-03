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رياضة

عماد النحاس يدرس خوض مباريات ودية مع المقاولون عقب العودة من معسكر كرواتيا

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 07:10 م
عماد النحاس مع لاعبي
عماد النحاس مع لاعبي المقاولون
محمد رشاد
يدرس الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب بقيادة مديره الفني عماد النحاس، خوض عدة مباريات ودية مع فرق مصرية بعد العودة من كرواتيا الجمعة المقبلة.

ويختتم فريق المقاولون العرب معسكر الإعداد الخارجي الذي انطلق 26 أغسطس الماضي ، بعدما خاض مباراتين وديتين خلال معسكر كرواتيا انتهت الأولى بالتعادل السلبي أمام القادسية الكويتي، فيما انتهت الثانية بفوز كبير لذئاب الجبل برباعية نظيفة على حساب أرجيتزا السلوفيني.

ويستعد ذئاب الجبل لخوض الودية الثالثة أمام فريق كرواتي غدًا الأربعاء في ختام المعسكر، وتنضم الصفقات الجديدة التى لم تتمكن من اللحاق بمعسكر الفريق في كرواتيا إلى ذئاب الجبل عقب عودة البعثة إلى القاهرة.

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