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بين الناس

110 طلاب في الفصل .. مقاعد مدرسة نزلة سلام بالصف متهالكة

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 10:07 ص
صدى البلد
وسام مختار
طالب مجلس الآباء بمدرسة نزلة سلام الابتدائية التابعة لإدارة الصف التعليمية، اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ، ووزير التربية والتعليم ، وخالد حجازى وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة ، بتوفير مقاعد للمدرسة قبل دخول العام الدراسى الجديد بعد بلوغ عدد الطلاب بالفصل الواحد الى 110 طلاب .

وقال شمس سلام رئيس مجلس الاباء بالمدرسة فى رسالته من خلال شكاوى صدى البلد :إن عدد الطلاب بلغ هذا العام بالفصل الواحد 110 طلاب والمدرسة لم يأت اليها ديسكات ومقاعد خشبية منذ سنوات طويلة ، موضحا أن المقاعد الموجودة حاليا تهالكت ويقوم مدير المدرسة كل عام بما عليه باعادة تجميع القطع الخشبية القديمة لتصنيع مقاعد ولا تستمر لأنها ضعيفة ومتهالكة .

وقال ابراهيم سعيد سلام ، أحد اعضاء المجلس إن العام الدراسى اقترب ولن يجد الطلاب امامهم سوى افتراش الارض والجلوس عليها لأن التكدس بالفصول زاد بشكلا كبير جدا ، مطالبا الوزير بالتدخل لإنقاذ الطلاب .


وأضاف محمود كفافى ، أحد أعضاء مجلس الاباء ، أن بعض الطلاب العام الماضى كانوا يجلسون على الارض لأن المقاعد كانت متهالكة ولم يجد الطلاب أى شيء للجلوس عليه ولا أحد ينظر للمدرسة نهائيا من المسئولين.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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