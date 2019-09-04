110 طلاب في الفصل .. مقاعد مدرسة نزلة سلام بالصف متهالكة

طالب مجلس الآباء بمدرسة نزلة سلام الابتدائية التابعة لإدارة الصف التعليمية، اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ، ووزير التربية والتعليم ، وخالد حجازى وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة ، بتوفير مقاعد للمدرسة قبل دخول العام الدراسى الجديد بعد بلوغ عدد الطلاب بالفصل الواحد الى 110 طلاب .



وقال شمس سلام رئيس مجلس الاباء بالمدرسة فى رسالته من خلال شكاوى صدى البلد :إن عدد الطلاب بلغ هذا العام بالفصل الواحد 110 طلاب والمدرسة لم يأت اليها ديسكات ومقاعد خشبية منذ سنوات طويلة ، موضحا أن المقاعد الموجودة حاليا تهالكت ويقوم مدير المدرسة كل عام بما عليه باعادة تجميع القطع الخشبية القديمة لتصنيع مقاعد ولا تستمر لأنها ضعيفة ومتهالكة .



وقال ابراهيم سعيد سلام ، أحد اعضاء المجلس إن العام الدراسى اقترب ولن يجد الطلاب امامهم سوى افتراش الارض والجلوس عليها لأن التكدس بالفصول زاد بشكلا كبير جدا ، مطالبا الوزير بالتدخل لإنقاذ الطلاب .





وأضاف محمود كفافى ، أحد أعضاء مجلس الاباء ، أن بعض الطلاب العام الماضى كانوا يجلسون على الارض لأن المقاعد كانت متهالكة ولم يجد الطلاب أى شيء للجلوس عليه ولا أحد ينظر للمدرسة نهائيا من المسئولين.



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