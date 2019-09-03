محافظ الفيوم فى احتفال المنطقة الأزهرية بالعام الهجري الجديد: سنعمل بروح الفريق

شهد اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، احتفال المنطقة الأزهرية بالعام الهجري الجديد 1441هـ، بمسجد الأزهر بمدينة الفيوم.



جاء ذلك بحضور الشيخ سعيد محمد سعيد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الفيوم الأزهرية، والدكتور حسنى أبو حبيب وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، والدكتور محمد أحمد سرحان رئيس فرع رابطة خريجي الأزهر الشريف بالفيوم، والشيخ عمر عبد التواب مدير عام الوعظ والإرشاد، والشيخ طلبه حسين المستشار الدينى للمحافظة، ولفيف من رجال الأزهر والأوقاف وعدد من المواطنين.



بدأ الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم تحدث كل من رئيس فرع رابطة خريجي الأزهر الشريف بالفيوم، ووكيل وزارة الأوقاف، ومدير عام الوعظ والإرشاد، وتناولت كلماتهم الدروس المستفادة من الهجرة التى تمثلت في التوكل على الله والإيمان بعنايته وتوثيق الصلة به، وتنظيم علاقة المسلمين فيما بينهم وعلاقتهم بغيرهم، والتأكيد على حسن التخطيط والعمل الجاد والتعاون والمشاركة وبناء الإنسان وحب الأوطان، كما تناولت الكلمات وصف الرحلة المحمدية وكيفيتها ووسائلها والأخذ بالأسباب والإيمان واليقين بنصر الله والعمل بفكرة البدائل وهجرة المعاصى والآثام والعودة إلى الله وإنكار الذات والإيثار، وتخلل الحفل أنشودة دينية لأحد أبناء الأزهر.



كما ألقى محافظ الفيوم كلمة هنأ خلالها الحضور والأمة الإسلامية بالعام الهجري الجديد، وأكد فيها على الامتثال لأوامر الله والاستفادة من الدروس والعبر والعظات لحادثة الهجرة، لافتًا إلى أهمية العمل بروح الفريق الواحد وتضافر الجهود للنهوض بدولتنا، وشدد على العمل الجاد والاجتهاد والتنسيق المتبادل بين مختلف القطاعات فى آداء المهام والأعمال.



كما طالب رجال الأزهر والأوقاف بغرس قيم الولاء والانتماء وحب الوطن لدى الطلاب، بجانب تكثيف الحملات التوعوية والقوافل الدينية لغرس القيم الأصيلة داخل المواطنين.