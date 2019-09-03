محافظ الفيوم: استمرار حملات الإزالة للتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة

قامت الأجهزة التنفيذية بالتعاون مع أجهزة الشُرطة بمراكز ومُدن المحافظة بشن عدد من الحملات المُكثفة والمكبرة لإزالة كافة التعديات على الأراضى الزراعية و أملاك الدولة، تنفيذا لتوجيهات اللواء عصام سعد محافظ الفيوم.



ففى مركز ومدينة إبشواى قامت الوحدة المحلية بالعجميين بالتعاون مع الجمعية الزراعية بإزالة فورية على أرض زراعية بحوض الخولى والرمدى أسوار بإرتفاع 2.30 متر مساحة /80 متر وكذلك تعديات بالبناء أسوار علي أراض زراعية بعزبة القمري بالناصرية أسوار بإرتفاع 1.30 تقسيم مبانى على مساحة 3 قراريط، و كذلك إزالة حالة مبانى مخالفه مقامة على مساحة (175) متر مربع عزبة الشيخ محمود بأبو جنشو.



وفى مركز إطسا تم تنفيذ (27) قرار إزالة تعدى على مياه ري بحر الغرق بقرية قصر الباسل بالتعاون بين شرطة الموارد المائية وشرطة مركز اطسا وهندسة رى الغرق ، وتم التحفظ على عدد (3) مواتير رى كبير مخالف.



وفى مركز ومدينة سنورس تم إزالة عدد(2)حالة إزالة ب(كفر فزارة)،قرية(ترسا)،على مساحة (قيراط ونصف)،كما تم إزالة حالة واحدة،(بمدينة سنورس)،ردم أساسات منزل،على مساحة(300)متر، كما تم إزالة عدد(2) حالة إزالة ، قرية ( سنهور البحرية)،على مساحة ( قيراطين) ، كما تم إزالة (أرصفة مخالفة) وتعديات على حرم الطريق ، لمقاهى ومحال تجارية،(بالكعابى الجديدة)،قرية(بيهمو)، كم تم إزالة حالة واحدة ، على مساحة (قيراط)،قرية(منشأة بنى عتمان) وكذلك تم إزاله حالة واحدة،بقرية(جبلة)،على مساحة (3)قراريط، كما تم إزالة حالة واحدة،بقرية(منشأة بنى عتمان)،على مساحة (قيراط).



وفى مركز ومدينة يوسف الصديق بلغ إجمالى عدد الحالات التى تم إزالتها كانت بعدد ( 41 ) حالة تعد لمبانى وأراضى زراعية منهم عدد ( 12 ) حالة بمساحة ( 31 ) فدانا , ( 12 ) قيراط ,وعدد ( 29 ) حالة تعد بالبناء بمساحة ( 3500 ) م2، وفى مركز طامية اسفرت حملة إزالة عدد 12 حالة تعد بالبناء علي أراضي أملاك الدولة بزمام الثلاث قري علي مساحة 1843 مترا وهي عباره عن استراحات وأسوار ومزارع دواجن وكارات مواشي.