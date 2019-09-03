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رياضة

التحدي والمغامرة .. وزارة الرياضة تنظم مهرجان مهارات الألعاب البحرية للغوص

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 08:08 م
صدى البلد
ريهام بكير
تنظم وزارة الشباب والرياضة مهرجان مهارات الألعاب البحرية الرياضية للغوص تحت شعار " التحدي والمغامرة " بنادي الكشافة البحرية بالقاهرة وذلك خلال الفترة من 3 إلى 5 سبتمبر الجارى .

يشارك في اللقاء عدد 300 مشارك ومشاركة بواقع 100 مشارك يوميا وذلك لإعطاء الفرصة لمشاركة أكبر عدد من المشتركين لممارسة الألعاب البحرية والتمتع بالانشطة الترفيهية اضافة الى تطوير المهارات الرياضية والقدرات البدنية .

يتضمن المهرجان العاب التجديف ، شد الحبل بالمراكب، الشراع، مسابقات ترويحية، وين سيرف، كياك وكانون، نايل بايك، العاب تلي ماتش مائية، كرة طائرة مائية.

يذكر أنه سيتم عقد جلسات نظرية ومحاكاة للمشاركين تتناول شرح لممارسة الالعاب البحرية الرياضية من خلال نموذج محاكاة للأساسيات العامة للرياضات البحرية قبل التنفيذ.

يهدف المهرجان إلى توسيع دائرة الممارسة الرياضية للألعاب المائية و توسيع قاعدة الممارسين من الجنسين بمختلف الاعمار بجانب ابراز دور وزارة الشباب والرياضة في تنفيذ الانشطة الرياضية بصفة عامة فى الملاعب وعلى ضفاف النيل بصفة خاصة .

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