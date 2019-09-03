ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني عن محاور اجتماع متغيرات الاقتصاد العالمي: تصب في مصلحة المواطن

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 10:57 م
النائب سمير البطيخى
النائب سمير البطيخى
حسن رضوان
أشاد سمير البطيخي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب بجهود رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي التي تجلت في تشكيل مجموعة عمل لدراسة تداعيات المتغيرات الاقتصادية العالمية، معقبًا:" دراسة هذه الأمور يضع مصر في قلب الحدث".

وأضاف "البطيخي" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الحرب التجارية انتي تشهدها أمريكا والصين ستؤثر على الاقتصاد العالمي، إضافة إلى خروح بريطانيا من المجتمع ومحاولات الولايات المتحدة لدخول بديل عنها لتغطية العجز سيجعل مصر من الضروري أن تقوم بعمل دراسة موسعة لهذه المتغيرات الاقتصادية العالمية.

وأشار عضو لجنة الصناعة بالبرلمان إلى أن محاور الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء التي من أبرزها تشجيع الصناعة وتخصيص شباك واحد للمستثمر للقضاء على روتين الإجراءات لتوفير فرص عمل جديد وزيادة الاقتصاد القومي كلها ستصب في مصلحة المواطن مباشرة.

كان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد ترأس اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، بحضور طارق عامر، محافظ البنك المركزي، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام.

واستعرض الاجتماع، تقرير البنك المركزي بشأن نتائج الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الإفريقي التي عقدت بمدينة مالابو بغينيا الاستوائية خلال الفترة من 11-14 يونيو 2019.

وأشار التقرير إلي ان هناك قدرا كبيرا من التوافق بين الدول الأعضاء علي الحاجة لزيادة رأس مال البنك بهدف مواجهة الاحتياجات التمويلية المتزايدة في القارة الأفريقية اللازمة لتحقيق أهداف أجندة التنمية المستدامة وأجندة الإتحاد الأفريقي 2063، مع مراعاة قدرات الدول الأفريقية منخفضة الدخل علي سداد التزاماتها في الزيادة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد لقاء مدبولي مسئولي مرسيدس .. صناعة البرلمان تزف بشرى عن أسعار السيارات

نشاط الرئيس السيسي في أسبوع.. افتتح القمة الاستثنائية للاتحاد الأفريقي بـ نيامي .. عقد اجتماعات لمتابعة تطوير الموانئ واستكمال خطة الارتقاء بمنظومة الكهرباء وبرنامج تطوير التعليم العالي والبحث العلمي

مدبولي يكلف بتشكيل مجموعة عمل لدراسة تداعيات المتغيرات الاقتصادية العالمية

خلال اجتماعه مع اللجنة الوزارية الاقتصادية.. رئيس الوزراء: استراتيجية مقترحة لتحفيز صناعة السيارات في مصر وتخفيض أسعارها .. والبدء في تطبيق منظومة الشباك الواحد خلال العام المالي القادم

الحكومة: تطبيق منظومة الشباك الواحد في الجمارك خلال العام المالي المقبل

اقتصادية البرلمان تكشف أهمية دراسة تداعيات متغيرات الاقتصاد العالمي

ترشيحاتنا

أسرع سيارة فى العالم.. بوغاتي شيرون تقتنص اللقب من جديد.. صور

أول تعليق من مفيدة شيحة بعد قرار الأعلى للإعلام بخصوص شكوى ضدها

"يخلق من الميت حي".. طفلة تخرج من رحم سيدة فارقت الحياة منذ 4 أشهر

تعليق صادم لها.. إنجي المقدم تتحول إلى رجل.. فيديو

اغتصب ابنة زوجته.. جنايات الإسكندرية تقضي بالسجن 10 سنوات لحداد

ننشر صورة قاتل زوجته بعد اعترافها بممارسة الجنس مع آخرين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الصيف انتهى بـ 65 إطلالة للنجمات على البحر.. من كانت الأجمل؟

مين أحلى .. أحلام و نوال الكويتية في اطلالة متشابهة بنفس الفستان

بعد تكريمها بمهرجان فينيسيا.. جولي آندروز: محظوظة لقضاء حياتى فى السينما