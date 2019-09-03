برلماني عن محاور اجتماع متغيرات الاقتصاد العالمي: تصب في مصلحة المواطن

أشاد سمير البطيخي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب بجهود رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي التي تجلت في تشكيل مجموعة عمل لدراسة تداعيات المتغيرات الاقتصادية العالمية، معقبًا:" دراسة هذه الأمور يضع مصر في قلب الحدث".



وأضاف "البطيخي" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الحرب التجارية انتي تشهدها أمريكا والصين ستؤثر على الاقتصاد العالمي، إضافة إلى خروح بريطانيا من المجتمع ومحاولات الولايات المتحدة لدخول بديل عنها لتغطية العجز سيجعل مصر من الضروري أن تقوم بعمل دراسة موسعة لهذه المتغيرات الاقتصادية العالمية.



وأشار عضو لجنة الصناعة بالبرلمان إلى أن محاور الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء التي من أبرزها تشجيع الصناعة وتخصيص شباك واحد للمستثمر للقضاء على روتين الإجراءات لتوفير فرص عمل جديد وزيادة الاقتصاد القومي كلها ستصب في مصلحة المواطن مباشرة.



كان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد ترأس اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، بحضور طارق عامر، محافظ البنك المركزي، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام.



واستعرض الاجتماع، تقرير البنك المركزي بشأن نتائج الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الإفريقي التي عقدت بمدينة مالابو بغينيا الاستوائية خلال الفترة من 11-14 يونيو 2019.



وأشار التقرير إلي ان هناك قدرا كبيرا من التوافق بين الدول الأعضاء علي الحاجة لزيادة رأس مال البنك بهدف مواجهة الاحتياجات التمويلية المتزايدة في القارة الأفريقية اللازمة لتحقيق أهداف أجندة التنمية المستدامة وأجندة الإتحاد الأفريقي 2063، مع مراعاة قدرات الدول الأفريقية منخفضة الدخل علي سداد التزاماتها في الزيادة.