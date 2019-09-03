دراسة: السرطان يقترب من المركز الأول عالميا في حصد الأرواح

يعتبر السرطان هو غول العصر الحديث الذي التهم الصغير و الكبير و الرياضي والخمول لا يفرق بين شخص والآخر لم يستطع الأطباء توقيفه عند حد معين بل يتفشى بيننا وكأنه آفة صعب التخلص منها أصبحت تهدد شعوب حيث يعتبر السرطان الآن من أكثر الأمراض إنتشارا في العالم حيث أنه تفوق على أمراض القلب.



حسب الدراسة التي نشرت في مجلة " the lancet " الأمريكية أن أمراض القلب مازالت تتربع على عرش الأمراض الأشرس في الفتك بالإنسان إلا أن السرطان يقفز بسرعة شديدة.



كما أشارت الدراسة إلى أن أمراض القلب في اتجاهها إلى الانخفاض في بعض البلدان المتقدمة، وذلك يعطي مؤشر جيد أي أن الأبحاث الطبية العالمية تعطي نتائج إيجابية وعدد المرضى يتقلص يوما عن يوم وأن تطوير العقاقير الطبية مفيد جدا للتخلص من أمراض القلب.



كما أكدت الدراسة أن هناك بعض العوامل التي تؤدي إلى أمراض القلب يمكن تجنبها لتقليل حجم المرضى في كل عام، وهي ارتفاع ضغط والبدانة والتدخين فهم من أكبر العوامل المؤثرة على الإنسان والتي تدفعه للإصابة بأمراض القلب.



وبالرغم من انتشار أمراض القلب في الدول المتقدمة والنامية إلا أن السرطان في طريقه إلى أن يكون الأول في تلك البلدان كسبب من أسباب الوفيات.

