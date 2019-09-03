بـ قرية محمد صلاح .. شاهد بدء تطوير مركز نجريج

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن البدء في أعمال تطوير مركز شباب نجريج بتكلفة 18.6 مليون جنيه، بقرية محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر، وذلك بأعمال حفر السور وإنشاء ملعب قانوني منجل، وإنشاء وحدة مدرجات سعة 350 فردا وغرف خلع ملابس ومكاتب إدارية وتنسيق الموقع العام للمركز.



ومن المقرر إعادة رفع كفاءة المبنى الرئيسي وتجهيزه وقاعات اجتماعات بحيث يكون جاهزًا لإستقبال أهالي المركز بعد إنتهاء أعمال التطوير.



يأتي ذلك في إطار خطة الوزارة لتطوير مراكز الشباب بالمحافظات وتوفير كافة الأنشطة الرياضية والثقافية بها، على أن تكون الفترة الزمنية للانتهاء من أعمال التطوير 8 أشهر.