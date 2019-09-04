ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

أهالي البراجيل يشكون من عدم استكمال مرفق الصرف الصحي

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 04:01 م
صدى البلد
وسام مختار
شكا المواطن أحمد عادل، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من عدم استكمال مرفق الصرف الصحى، بشارع جابر السيد منطقة البراجيل محافظة الجيزة.

وقال فى رسالته : يعانى سكان منطقة البراجيل محافظة الجيزة من عدم استكمال مرفق الصرف الصحى بشارع جابر السيد، منطقة البراجيل محافظة الجيزة، حيث يقوم الاهالى بالمجهود الذاتى باستكمال مواسير الصرف الصحى وعمل بلوعات صغيرة وهذة المواسير تكون عرضة للانسداد المستمر والبلوعات تكون مكشوفة وغير آمنة وحتى لا يتعرض لمشكلة او تتكرر مأساة طفل فيصل الذى سقط فى البلاعة المكشوفة نتمنى من السادة المسئولين عن شبكة الصرف الصحى بمحافظة الجيزة استكمال مرفق الصرف فى هذا الشارع وعمل بلاعات آمنة بدلا من بلاعات الأهالي.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سكان شارع حشاد بعزبة النخل يطالبون بتغيير مواسير الصرف الصحى

نائبة أسيوط تطالب مواطنى المحافظة بإبلاغها عن بالوعات الصرف الخطرة

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة.. أزمة لـ الخطيب.. حرب مرتضى وكهربا.. رحيل الشناوي .. حفل أحسن لاعب بأفريقيا

هددتها بفضح علاقتها العاطفية .. طالبة تتخلص من شقيقتها في القليوبية

مثيرة وأنيقة.. 30 صورة تكشف أناقة منة فضالى فى عيد ميلادها

أعلى عائد شهادات بنكية في 3 بنوك.. تعرف عليها

نجم آرسنال السابق: محمد صلاح سينتصر على ماني وسيفوز بالحذاء الذهبي

بإكسسوارات فضية.. أمينة خليل تتألق في أحدث جلسة تصوير

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جريئة كالعادة.. جينفر لوبيز تفاجئ جمهورها بإطلالة مثيرة .. صور

علاج شد الرقبة بعد النوم.. 5 طرق فعالة تخلصك من الألم نهائيا

بإكسسوارات فضية.. أمينة خليل تتألق في أحدث جلسة تصوير