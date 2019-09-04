أهالي البراجيل يشكون من عدم استكمال مرفق الصرف الصحي

شكا المواطن أحمد عادل، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من عدم استكمال مرفق الصرف الصحى، بشارع جابر السيد منطقة البراجيل محافظة الجيزة.



وقال فى رسالته : يعانى سكان منطقة البراجيل محافظة الجيزة من عدم استكمال مرفق الصرف الصحى بشارع جابر السيد، منطقة البراجيل محافظة الجيزة، حيث يقوم الاهالى بالمجهود الذاتى باستكمال مواسير الصرف الصحى وعمل بلوعات صغيرة وهذة المواسير تكون عرضة للانسداد المستمر والبلوعات تكون مكشوفة وغير آمنة وحتى لا يتعرض لمشكلة او تتكرر مأساة طفل فيصل الذى سقط فى البلاعة المكشوفة نتمنى من السادة المسئولين عن شبكة الصرف الصحى بمحافظة الجيزة استكمال مرفق الصرف فى هذا الشارع وعمل بلاعات آمنة بدلا من بلاعات الأهالي.



ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

