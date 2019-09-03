لقاء تعريفي بين جامعتي طنطا وبرادفورد البريطانية

نظمت كلية الهندسة، جامعة طنطا، اليوم ، لقاء تعريفيا بمنح التبادل الطلابي وأعضاء هيئة التدريس بين جامعة طنطا وجامعة برادفورد البريطانية ، تحت رعاية الدكتور مجدي سبع رئيس الجامعة، بمشاركة الدكتور عماد عتمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع، والدكتور محمود زكي عميد الكلية، والدكتور أحمد عطا وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.



وقال الدكتور عماد عتمان، إن هذا البرنامج يهدف إلى منح الطلاب في مرحلة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه فرصة للسفر لمدة 5 أشهر ( اعتبارًا من شهر يناير وحتى شهر يونيو) للدراسة بجامعة برادفورد في تخصصات عديدة لكليات الهندسة والصيدلة والتجارة والآداب ، ويشترط للحصول على تلك المنحة أن يكون مستوى اللغة الانجليزية لطلاب مرحلة البكالوريوس B2 و C1 لطلاب الدراسات العليا ، مؤكدًا ضرورة استخدام الإيميل الرسمي التي توفره الجامعة لكافة العاملين بها .



وقال "زكى"، إن هذه المنح تأتي تتويجًا لاتفاقية التعاون التي وقعتها كلية الهندسة مع جامعة برادفورد البريطانية في شهر يوليو الماضي بمقر إدارتها والتي تعتبر الأولى من نوعها على مستوى الجامعات الحكومية المصرية لمنح الدرجة العلمية المشتركة.



وأضاف "عطا"، أن هذه الاتفاقية تواكب الرؤية السديدة لإدارة جامعة طنطا في تطوير القدرات البحثية لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة عن طريق تعزيز التعاون وتبادل الخبرات الأكاديمية مع كبرى الجامعات العالمية.



من جانبه أعلن الدكتور صالح شلبي الأستاذ المساعد بقسم الفيزيقا والرياضيات الهندسية بالكلية ، إن التقديم لهذه المنح سوف يبدأ اعتبارا من 30/9 القادم.



حضر اللقاء الدكتور ياسر عبده مركز التعليم الإلكتروني ، والدكتور أسامة بدر مدير وحدة التعاون الدولي، والدكتور طارق فودة، والدكتور عبد النبي قابيل، والدكتور الرفاعي قناوي، والدكتور رمضان معن، وعدد كبير من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب بكليات الجامعة المختلفة.