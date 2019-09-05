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بين الناس

هنموت صعقا بالكهرباء.. سكان قرية بشبراخيت يستغيثون بالمسئولين.. صور

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 07:00 م
صدى البلد
وسام مختار
استغاث المواطن محمد موسى عبد الرحمن، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تهالك أعمدة كهرباء أسمنتية بعزبة صاح بقرية كفر خضير مركز شبراخيت بالبحيرة

وقال فى رسالته: نرجو التحرك قبل وقوع الكارثة يوجد عدد 2 عمود اسمنتي متهالك ويتخللهما كهرباء ضغط عال.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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