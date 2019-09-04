تحصيل رسوم على شواطئ القرى السياحية.. برلمانيون: توفير معايير علمية في تحصيلها ضرورة.. ويؤكدون: الدولة من حقها الانتفاع بها في أي وقت

حقيقة تحصيل رسوم على شواطئ القرى السياحية.. محلية البرلمان تجيب

نائب إسكندراني يفجر مفاجأة حول تحصيل رسوم على الشواطئ السياحية بـ المستندات برلماني يطالب بتحصيل رسوم الشواطي لـ القري السياحة على حسب مساحات الأراضي





قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، إنه تتم مراجعة قانونية تحصيل رسوم من المنشآت السياحية المطلة على البحر، منوها إلى أن تحصيل رسوم من القرى بالساحل الشمالي هو ما أثار حالة من الزخم.





وأضاف السجيني خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»؛ ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، أنه لابد من توافر معايير علمية في تحصيل رسوم من المنشآت السياحية المطلة على البحر، مشيرا إلى أن اتحادات الملاك طعنوا على عملية التحصيل.





وأكد أن الدولة تعيد إصلاح كل المؤسسات هيكليا من أجل مستقبل أفضل؛ والشواطئ ملكية عامة وليست ملكية خاصة، وهناك مراجعة قانونية على أعلى مستوى لدراسة قضية تحصيل رسوم من القرى السياحية التي نفذت بشكل ارتجالي.





كما علق سمير البطيخي عضو مجلس النواب عن دائرة الاسكندرية، على تحصيل رسوم على شواطئ القرى السياحية، معقبًا:" الرسوم دي موجودة في القانون من السبعينات وسبب تأخير تحصيلها هو عدم جدية المسؤولين عن التحصيل من استخدام صلاحياتهم في تحصيلها".





وأضاف "البطيخي" في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن برغم عدم جدية هؤلاء الموظفين في تحصيل الرسوم إلا أن هناك بعض القري السياحية كانت تسدد الرسوم على الشواطئ ومن ضمنها جمعية قاطني شاطئ الفردوس الاسكندرية، ومن أبرز القري السياحية الممتنعة عن سداد الرسوم هي قري الساحل الشمالي وقري الدبلوماسيين.





وأشار عضو مجلس النواب إلى أن هناك مديونية مطلوبة من قرى الدبلوماسيين التابعة لمحافظة الاسكندرية منذ حوالي 15 سنة تقدر بـ 600 الف تقريبا بما يعني 40 الف سنوي مع العلم أن بها أكثر من 80 واحدة فتصبح مديونية الوحدة 500 جنيه سنويًا.





وأكد النائب أن السبب الرئيسي لتحرك الموظفين المسؤولين هو الرقابة الشديدة التي تشهدها مصر بعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي قيادة البلاد مما دفع عجلة الرقابة لدى هؤلاء الموظفين ودفعهم إلى اتخاذ تحذيرات بشأن هذه الرسوم.





وأوضح أن في ظل الظروف الاقتصادية التي تشهدها البلاد لابد من اتخاذ خطوات قوية في تحصيل جميع الضرائب الواقعة على القرى شكل منتظم مما يؤدي إلى زيادة الموازنة العامة للدولة، معقبًا:" لو كل واحد دفع اللي عليه مش هنحتاج اقترض من برة والشواطئ دي مش ملك حد دي ملكية عامة وحق أصيل للدولة".





وطالب ممدوح عمارة عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أيضا بضرورة تحصيل رسوم من القرى السياحية المطلة على البحر لاستغلالها في زيادة الاقتصاد القومي للدولة، لافتًا إلى أنها تعتبر ملكية عامة من حق الدولة الانتفاع بها في أي وقت.





وأضاف "عمارة" في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن القري السياحية تستفيد من هذه الشواطئ بشكل كبير ويتم منع المواطنين العاديين من الاستفاده بها بسبب هذه القرى وذلك لابد أن يتم تحصيل رسوم على أصحاب هذه القري حتي يكون هناك عدالة اجتماعية فضلا عن تعظيم موارد الموازنة العامة.



