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رياضة

القناة يسعى للتعاقد مع مهاجم إفريقي قبل إغلاق القيد

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 08:08 م
حمزة الجمل في تدريب
حمزة الجمل في تدريب القناة
ريهام بكير
يسعى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي القناة إلى التعاقد مع مهاجم أفريقي متميز وضمه لصفوف الفريق قبل غلق باب القيد.

وكان نادي القناة قد أبرم العديد من الصفقات ولكن التعاقد مع مهاجم أفريقي قوي هدف رئيسي للجهاز الفني للفريق بقيادة حمزة الجمل

وفي سياق متصل ، ينهي الفريق معسكره بالقاهرة يوم الأحد المقبل ، على ان يخوض 3 وديات بدء من غدا الاربعاء امام فريق النصر ثم مباراة يوم الجمعة أمام بترول أسيوط واللقاء الأخير سيكون أمام البنك الأهلي يوم السبت المقبل.

وقد قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي القناة عدم خوض مواجهات ودية جديدة أمام أندية الدوري الممتاز.

وكان القناة قد خاض مجموعة من المواجهات الودية أمام أندية الدوري الممتاز وكانت ست مباريات أمام كل من الإسماعيلي مباراتين والمقاولون العرب وانبي ومصر المقاصة والمصري.

وخاض الفريق أيضا مجموعة من المواجهات الودية أمام أندية القسم الثاني بالدوري السعودي كانت أبرزها مواجهة النجوم السعودي التي انتهت بفوز القناة بهدفين مقابل هدف واحد .

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