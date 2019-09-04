القلب يتراجع والسرطان في المقدمة.. دراسة جديدة عن الأمراض الأكثر انتشارًا في العالم

دراسة جديدة عن الأمراض الأكثر انتشاراً في العالم

عدد مرضى القلب في العالم في انخفاض مستمر

أبرز الأسباب التي تؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب

السرطان هو المرض الأقوى عالميًا الآن





يعتبر السرطان هو غول العصر الحديث الذي التهم الصغير والكبير والرياضي والخمول.. لا يفرق بين شخص وآخر لم يستطع الأطباء توقيفه عند حد معين بل يتفشى بيننا وكأنه آفة صعب التخلص منها أصبحت تهدد شعوباً حيث يعتبر السرطان الآن من أكثر الأمراض انتشارًا في العالم حيث إنه تفوق على أمراض القلب.





حسب الدراسة التي نشرت في مجلة "the lancet" الأمريكية أن أمراض القلب مازالت تتربع على عرش الأمراض الإسراف في الفتك بالإنسان إلا أن السرطان يقفز بسرعة شديدة .





كما أشارت الدراسة إلى أن أمراض القلب في اتجاهها إلى الانخفاض في بعض البلدان المتقدمة، وذلك يعطي مؤشرًا جيدًا أي أن الأبحاث الطبية العالمية تعطي نتائج إيجابية وعدد المرضى يتقلص يومًا عن يوم وأن تطوير العقاقير الطبية مفيد جدًا للتخلص من أمراض القلب.





كما أكدت الدراسة أن هناك بعض العوامل التي تؤدي إلى أمراض القلب يمكن تجنبها لتقليل حجم المرضى في كل عام، وهي ارتفاع ضغط والبدانة والتدخين فهي من أكبر العوامل المؤثرة على الإنسان والتي تدفعه للإصابة بأمراض القلب.





وبالرغم من انتشار أمراض القلب في الدول المتقدمة والنامية إلا أن السرطان في طريقه إلى أن يكون الأول في تلك البلدان كسبب من أسباب الوفيات.



