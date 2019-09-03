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بطلة منتخب الريشة الطائرة: أساتذتي يشترطون إما الكلية أو الرياضة.. فيديو

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 08:34 م
اللاعبة ضحى هاني
اللاعبة ضحى هاني
عمرو ممدوح
قالت ضحى هاني، لاعبة منتخب مصر للريشة الطائرة، إنها تمكنت من رفع اسم مصر وحصلت على ميدالية ذهبية، في دورة الألعاب الأفريقية.

وأضافت ضحى هاني، في حوارها مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية «صدى البلد» وأوضحت أنها في الفرقة الرابعة بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان، مشيرة إلى أن بعض الأساتذة لا يقدرون لعبها بالبطولات، ويشترطون عليها الاختيار بين الدراسة ممارسة الرياضة.

وأكدت لاعبة منتخب مصر للريشة الطائرة، أنها تتمنى أن يقدرها الأساتذة في الكلية، مشيرا إلى أنها تحاول التوفيق بين الدراسة وممارسة الرياضة، إلا أنها تحتاج لدعم وتقدير من جانب أساتذتها.

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