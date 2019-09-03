تجار في الصاغة يكشفون الجهة المحكمة في أسعار الذهب .. والنقطة 55 كلمة السر.. صور

أمام محل صاغة بحي "خان الخليلي" وقف "لطفي وهناء" شبان في منتصف العشرينيات، ينظران نحو فاترينة تضم الأساور و الحلقان وأعينهم تسكنهم الفرح، لشراء شبكة الخطبة التي سيقبلان عليها خلال أيام.



عكف "لطفى" على النزول لشراء شبكة خطبته مع عروسه المنتظرة هناء، بعد سماعه أنباء عن زيادة أسعار الذهب التي تواصل الصعود شهرًا تلو الآخر، حتى لا يضطر إلى تأجيل موعد خطبته المحدد حال ارتفاع الأسعار عن الوقت الراهن.



15 ألف جنيه هي الأموال التي حصدها " لطفي" من جمعية مع اصدقائه، ليتمكن من شراء الشبكة المناسبة لخطيبته التي يسعى إلى الزواج منها منذ ثلاث سنوات، بالاتفاق مع اهل العروس الذين وافقوا على هذه المبلغ كقيمة شبكة لإتمام خطبة هناء.



لم يكف هذا المبلغ الذي استقطعه "لطفي" من أموال جمعيته الذي ظل يسددها قرابة العام، سوى لشراء محبس ودبلة وخاتم عيار 18، و لم يتوقع الشاب العشرينى أن هذا المبلغ سبيدو زهيدا أمام قيمة الذهب الحالية

" اتصدمت لما عرفت ان 15 الف جنيه يدوب تجيب خاتم ومحبس وبالعافية دبلة، بس المهم ان عرستي كانت راضية ومهمهاش شبكتها الصغيرة""، هكذا تحدث لطفي لموقع صدى البلد.



شراء الذهب خلال الفترة المقبلة وعدم بيعه هي النصيحة التي قدمها " وصفي أمين" رئيس شعبة الذهب ، خلال مداخلته بأحدى القنوات التلفزيونية ، معللًا هذا الأمر بوجود ارتفاع ملحوظ بأسعار الذهب، بسبب الحرب التجارية المشتعلة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين.



فى ممر ضيق تعلوه سلالم عتيقة وقف "هاني مصطفى" بجوار دكانه الصغير في الصاغة، التي تعد بورصة المصوغات الذهبية بمنطقة القاهرة، وهو يثمن أحدى الأساور لأحد الزبائن تمهيدًا لبيعها للصاغة، بحي "خان الخليلي" بمنطقة الحسين، لخبرته الواسعة في الذهب وتقييمه حسب الخامة والعيار.



بخبرته التي اكتسبها من ببورصة لندن للذهب، خلال مضاربته فيها عبر أحد المكاتب اللبنانية في السابق، يرى " هاني" ان زيادة أسعار الذهب تصعد بشكل تدريجي وليس بشكل مفاجئ كما يعتقد البعض، حيث تتحكم بورصة الذهب، في هذا الامر عبر نقاط تعلنها شاشة بورصة لندن، وأقصى نقطة للصعود هي 55 نقطة وفي حالة الوصول إلى تلك النقطة تنخفض الأسعار بشكل تدريجي،



النقطة 30 هي التي تقف عليها مؤشرات بورصة الذهب، وفقا لحسبة" مصطفى" التي حملته خبرته في الأسواق إلى التكهن بأسعار الذهب، قبل اعلانها في الأسواق عن طريق البورصة العالمية، لافتًا إلى أن القيمة الحالية للنقاط الثلاثين تساوي 706 جنيه لجرام الذهب الواحد، والارتفاع الملحوظ، يزيد من حالة الكساد في اسواق الذهب.



الجدير بالذكر أن أسعار الذهب ارتفعت في نهاية تعاملات اليوم الاثنين، بمتوسط 3 جنيهات مقارنة بأسعار أول أمس الأحد، وسجلت أسعار الذهب عيار 24 للجرام الواحد نحو 810.35 جنيه مقابل 806.95 جنيه أمس بزيادة بلغت 3.4 جنيه.



ووصلت أسعار الذهب عيار 21 الأوسع انتشارا نحو 709.05 جنيه بعد أن كانت 706.1 جنيه أمس بزيادة بلغت 2.95 جنيه، بينما سجلت أسعار الذهب لعيار 18 نحو 607.75 جنيه للجرام الواحد بعد أن كانت 605.2 جنيه في تعاملات أمس بارتفاع بلغ 2.55 جنيه.



الكساد هو التوصيف الاصدق لـ"محمود" أقدم بائعي الذهب بخان الخليلى، لحالة أسواق الذهب خلال الاوانة الاخيرة ، والتي تشهد توقفا في حركة البيع والشراء داخل محلات الصاغة بالحي الفاطمي العتيق، الذي كان يعج بمشتري الذهب



5 سنوات هي عمر ركود سوق الذهب التي يعيشها الحاج محمود" بشكل يومي دون تحقيق أرباح مجزية كسابق عهده، متذكرا الحال في ستينات القرن الماضي حين كانت 100 جنيه كافية لشراء شبكة ذات قيمة للعروس، بينما في الوقت الراهن يحتاج الشاب قرابة 30 الف او اكثر لشراء شبكة ذات قيمة لعروسه قبل اقباله على الزواج.