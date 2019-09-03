قاهر الأهلي .. بيراميدز ينافس الزمالك على كأس مصر وطريق وحيد للتتويج

تنتظر الجماهير المصرية بشوق بالغ المواجهة الحاسمة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ومنافسه نادي بيراميدز في نهائي بطولة كأس مصر.



وصعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى نهائى كأس مصر عقب تغلبه على منافسه نادي الاتحاد السكندري بهدف نظيف، بينما تمكن نادي بيراميدز من الصعود عقب تغلبه على نادي بتروجيت بهدفين نظيفين في اللقاء الذي جمع بينهما مساء أمس .



وأجلت اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني موعد لقاء حسم نهائي كأس مصر ليكون يوم الأحد المقبل بدلا من الخميس.



ولأول مرة في تاريخ نادي بيراميدز يتمكن من الصعود إلى نهائي بطولة كأس مصر كأول بطولة يخوض النهائيات بها في تاريخه منذ تدشينه بعد ان استطاع جذب أعين الجماهير المصرية والشخصيات الرياضية في ظل احتوائه على لاعبين على أعلى مستوى، وتغلبه على أحد أكبر الفرق المصرية ثلاث مرات على التوالي دون تلقي الهزيمة أو التعادل أمام عملاق الكرة المصرية النادى الأهلى.



" الطموح وتحقيق اللقب وإسعاد الجماهير " تحت هذا الشعار يخوض " الزمالك وبيراميدز "، منافسة شرسة لتحقيق بطولة كأس مصر، حيث يرغب لاعبو نادي بيراميدز في تحقيق البطولة الأولى لهم بعد ضياع بطولة الدوري المصري واحتلاله المركز الثالث بعد الأهلى والزمالك.



ويأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في تحقيق البطولة لإسعاد الجماهير لتعويض بطولة الدوري الممتاز التي كان على بعد خطوات منها، واحتلاله صدارة الجدول لفترة طويلة، واكتف هذا الموسم بتحقيق لقب الكونفدرالية الأفريقية فقط مع كريستيان جروس المدير الأقرب إلى قلوب الجماهير البيضاء .



ورفض الصربي ميتشو المدير الفني لنادي الزمالك إعطاء لاعبي الفريق راحة من التدريبات اليومية، والدخول في معسكر مغلق استعدادا لنهائي كأس مصر حرصا منه على تحقيق اللقب الأول له مع أبناء القلعة البيضاء .



ومن جهة أخرى ، يتسلح سباستيان ديسابر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز بكافة الإمكانيات من أجل لقاء الزمالك وتحقيق بطولة كأس مصر .